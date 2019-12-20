مسؤولة أممية تشدد على أهمية نقل المساعدات عبر الحدود للمدنيين في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شددت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أورسولا مولر، على أهمية المساعدات عبر الحدود للضعفاء في سورية، محذرة من أنه بدون ذلك، “سوف نشهد نهاية فورية للمساعدات التي تدعم الملايين من المدنيين”.

وقالت مولر، خلال إحاطة إلى مجلس الأمن أمس الخميس، بشأن الوضع الإنساني في سورية، إن وقف عملية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من شأنه أن يتسبب في “زيادة سريعة في الجوع والمرض، مما يؤدي إلى الوفاة والمعاناة والمزيد من النزوح – بما في ذلك عبر الحدود – للسكان المستضعفين الذين عانوا بالفعل من مأساة لا توصف نتيجة لما يقرب من تسع سنوات من النزاع.

وأشارت مولر إلى أن الأمم المتحدة تتوقع أن حجم الاحتياجات الإنسانية في سورية سيظل ضخما خلال عام 2020، مرجحة أن يحتاج حوالي 11 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية منتظمة، بما في ذلك خمسة ملايين في حاجة ماسة للمساعدة. وقالت إن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لتواصل العمليات الإنسانية في سورية والدول المجاورة.

ونوهت المسؤولة الأممية إلى أن الوضع الاقتصادي في جميع أنحاء سورية يؤدي إلى تعقيد الاحتياجات الإنسانية، فـ”العملة السورية قد فقدت نصف قيمتها هذا العام”، الأمر الذي من شأنه إلتأثير على الأوضاع المعيشية للمدنيين في سورية.

ولم يصوت مجلس الامن على مشروع قرار (بلجيكي-ألماني-كويتي)، بسبب رفض موسكو، يدعو إلى تمديد إيصال المساعدات الإنسانية لسورية من خلال 3 معابر حدودية بدلاً من الأربعة الحالية. وكانت روسيا قد أعلنت عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أنها ستقدم مشروع قرار لنقل المساعدات عبر معبرين فقط وبموافقة السلطات في دمشق، واصفاً مشروع القرار الآخر بأنه “غير مقبول”.