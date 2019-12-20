إسرائيل: لا صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في الضفة وغزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت إسرائيل اليوم الجمعة، إن لا صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت في رأي قانوني “منذ عدة سنوات حتى الآن ، يجري مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فحصًا أوليًا بناءً على طلب مقدم من الفلسطينيين. يتمثل الموقف القانوني المبدئي لدولةإسرائيل ، وهي ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية ، في أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص فيما يتعلق بإسرائيل وأن أي إجراءات فلسطينية فيما يتعلق بالمحكمة تعتبر غير قانونية”.

وأشار الى انه يصدر موقفه هذا إثر إعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، مطلع الشهر الجاري، إنها تعتزم إتخاذ قرار بشأن الحالة في الأراضي الفلسطينية وما إذا كانت ستطلق تحقيقا جنائيا.

ولكن ماندلبليت قال إن “المحكمة تفتقر بوضوح إلى الاختصاص لأنه يمكن فقط للدول ذات السيادة تفويض الولاية القضائية الجنائية إلى المحكمة. من الواضح أن السلطة الفلسطينية لا تفي بمعايير الدولة بموجب القانون الدولي والنظام الأساسي التأسيسي للمحكمة”.

وأضاف “الادعاء بأن الفلسطينيين زعموا الانضمام إلى نظام روما الأساسي لا يفي ولا يمكن أن يحل محل الاختبارالموضوعي الذي يتطلب تفويضًا قضائيًا جنائيًا إلى المحكمة من قبل دولة ذات سيادة بإقليم محدد”.

وتابع ماندلبليت “لدى إسرائيل دعاوى قانونية سارية على نفس المنطقة التي يسعى الفلسطينيون لاخضاعها إلى اختصاص المحكمة. اتفقت إسرائيل والفلسطينيون، بدعم من المجتمع الدولي، على حل نزاعهم حول الوضع المستقبلي لهذه الأرض في إطار المفاوضات”.

واعتبر ماندلبليت إنه “بطلبهم الى المحكمة الجنائية الدولية، يسعى الفلسطينيون إلى خرق الإطار المتفق عليه بين الطرفين ودفع المحكمة لتحديد القضايا السياسية التي ينبغي حلها عن طريق المفاوضات ، وليس عن طريق الإجراءات الجنائية. لم يتم إنشاء المحكمة لمثل هذه الأغراض، ولا تتمتع بسلطة أو صلاحية لتحديد مثل هذه الأمور، خاصة في حالة عدم موافقة الأطراف”.