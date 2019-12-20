وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي: ارتفاع ثقة المستهلك هي البداية فقط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي ستيفانو باتوانيلي “علقنا قبل بضعة أيام معًا على البيانات السلبية حول الإنتاج الصناعي للبلاد، وقد بلغنا اليوم رقماً جيداً للغاية بشأن جوّ الثقة بالأعمال التجارية”، التي “شهدة ارتفاعاً حاداً، منذ شهر تموز/يوليو على الأكثر، وبتقدم يشمل جميع القطاعات”.

هذا وقد أشارت معطيات مؤشر ثقة الشركات والمستهلكين لكانون الأول/ديسمبر الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) إلى تسجيل تحسن خلال الشهر المذكور في كل من مؤشر ثقة المستهلك، الذي إرتفع من 108.6 إلى 110.8 نقطة، والمؤشر المركب لثقة الشركات الذي ارتفع من 99.2 إلى 100.7.

وسلط الوزير ستيفانو باتوانيلي، الضوء على “أننا في البداية فقط”، فـ”من خلال مبلغ الـ7 مليارات يورو، المستثمَر في الخطة الانتقالية، سنوسع نطاق الشركات التي ستستفيد من الحوافز بنسبة 4%”.

وكتب وزير التنمية الاقتصادية على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، أن “الشيء الأهم هو الاستمرار بمرحلة الانصات للعالم الإنتاجي، لما يسمى بالهيئات الوسيطة، والحوار مع الشركاء الاجتماعيين”، فـ”بهذه الطريقة فقط يمكننا الاستمرار في تقديم خدمة ناجعة للبلاد ولصالح المواطنين”.

وخلص الوزير الى القول إن “هذا المؤشر الذي يندرج ضمن الأعراض التي تصورها المناورة الإقتصادية على أنه من الضرائب، ليس هو سوى مجرد سرد لا أساس في الواقع”.