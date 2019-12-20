نتنياهو يهاجم قرار المحكمة الجنائية الدولية: هذا يوم أسود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم إسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.

وقال نتنياهو في بيان، الجمعة “هذا هو يوم أسود بالنسبة للحق وللعدالة. يتم تحويل المحكمة الجنائية الدولية إلى سلاح سياسي في إطار الكفاح ضد إسرائيل. يريدون تحويل عيش اليهود في وطنهم أرض إسرائيل إلى جريمة حرب. هذه مسخرة. سنكافح على حقوقنا وعلى الحق التاريخي بشتى السبل الممكنة. مدعية المحكمة الجنائية الدولية قررت كما يبدو عدم رفض القضية التي رفعها الفلسطينيون ضد دولة إسرائيل. هذا قرار شائن لا أساس له”.

وأضاف “ليس للمحكمة الجنائية الدولية أي صلاحية لبحث هذا الموضوع. لديها صلاحية فقط لبحث قضايا ترفع من قبل دول ذات سيادة. ولكن لم تكن هناك أبدا دولة فلسطينية. قرار المدعية في لاهاي يحول المحكمة الجنائية الدولية إلى سلاح سياسي آخر في الحرب لتجريد إسرائيل من شرعيتها”.

وتابع نتنياهو “لقد تجاهلت المدعية كليا الحجج القانونية الرصينة التي قدمناها لها. إنها تتجاهل أيضا الحقيقة والتاريخ عندما تقول إن عيش اليهود في وطنهم، أرض التوراة، أرض أجدادنا، هو بمثابة جريمة حرب”. واختتم بالقول “لن نسكت ولن نحني رأسنا أمام هذا الظلم. سنواصل مكافحته بشتى الوسائل المتاحة لنا”.