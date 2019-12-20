سالفيني: إنّ مثلت أمام القضاء فمعي ملايين الإيطاليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني “على الرغم من اقتراح المحامين علي عدم المثول أمام المحكمة، إلا أن الفضول يدفعني على العكس من ذلك لأن ينتهي الأمر بي في قاعة المحكمة”.

وفي مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الجمعة، بخصوص طلب الإذن بالمضي قدماً ضده قضائيا، أضاف سالفيني “ومع ذلك، فإذا قرروا، فلتكن المحاكمة إذن”، مبينا أنه “من الناحية المثالية، سيكون هناك في تلك المحكمة ملايين الإيطاليين”.

وذكر وزير الداخلية السابق بأنه “أما بالنسبة لـ(الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم، لويجي) دي مايو، فقد غير رأيه بشأن عملياتي كذلك كما هي الحال في أشياء أخرى كثيرة”. وأردف “نحن نعد جميع الوثائق، وفي نهاية الأيام الأربعة من الاحتجاز المفترض (التي تفرضها لائحة الإتهام)، حظينا بـ5 دول أوروبية مستعدة لإقتسام المهاجرين”.

وأشار سالفيني الى أن “هناك شيء واحد مؤكد: أنا مستعد لفعل ذلك مرة أخرى، وإذا أراد الإيطاليون ذلك، فسأفعل ذلك مرة أخرى، بشرط عدم وجود أي شذوذ يتعلق بقانون سيفيرينو”، الخاصة بمقاومة الفساد والتي اتخذت اسمها من وزيرة العدل في حكومة ماريو مونتي، باولا سيفيرينو.

وتابع زعيم الرابطة، “فليستسلم ذلك القاضي، إما أن يعتقلني أو سأستمر بفعل ما فعلته حتى الآن، فهو لن يخيفني”. وأردف مخاطبا القراء “عندما سأذهب إلى المحكمة، أمل أنكم ستكونون هناك أنتم أيضًا، فسيكون احتفالًا كبيرًا بالحرية”.

وقال سالفيني “نحن نعيش لحظة سريالية، اعتقالات في مقاطعات فالي داوستا، كالابريا وبييمونتي، لكن هناك من يريد اعتقال شخص في ميلانو أيضا، وليس ذلك بتهمة الفساد، الإنتماء للمافيا أو الاغتصاب، بل بتهمة إحتجاز الأشخاص، لأنني منعت هبوط 131 مهاجرا من على متن سفينة إنقاذ لمدة 4 أيام”.