إيطاليا: سفينة منظمة إنسانية تنقذ 112 مهاجراً أمام سواحل ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أنقذت سفينة (أوشن فايكنغ) 112 شخصًا كانوا على متن قارب مطاطي على بعد حوالي 60 كيلومترًا بحرياً عن السواحل الليبية.

وأعلنت منظمتي (Sos Mediterranee) وأطباء بلا حدود اللتان تديران شؤون سفينة الإنقاذ، أن “من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم من على متن القارب، هناك 24 امرأة، من بينهن ثلاث نساء حوامل و38 طفلاً، أحدهم في سن ثلاثة أشهر فقط”.

وكتبت أطباء بلا حدود في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي الجمعة: “قمنا هذا الصباح بإنقاذ 112 شخصًا من على زورق ضخم على بعد 34 ميلًا بحريًا عن الساحل الليبي”، واختتمت بالقول “لقد أصبحوا جميعًا في أمان الآن على متن سفينتنا (أوشن فايكنغ)”.