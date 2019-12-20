الداخلية الإيطالية: نقل 132 طالب لجوء إلى ألمانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية عن إنطلاق رحلة مباشرة من روما إلى ألمانيا تحمل على متنها 132 طالب لجوء، قبلتهم برلين أصلا في إطار إجراءات إعادة توزيع المهاجرين التي شرعت بها المفوضية الأوروبية بناءً على طلب إيطاليا.

وأضافت مذكرة لقصر (ڤيمينالي)، مقر وزارة الداخلية، أنه “مع هذه الرحلة والأخرى التي انطلقت من روما إلى باريس في 18 الشهر الجاري، وعلى متنها 64 طالب لجوء، يرتفع عدد المهاجرين الذين أعيد توزيعهم في أوروبا من شهر أيلول/سبتمبر حتى اليوم إلى 392”.

وأشارت وزارة الداخلية، الى أن “هذه نتيجة ملموسة مرتبطة بالتضامن الأوروبي الموحد والأكثر فعالية أيضًا، بسبب اتفاقية فاليتا السابقة الموقعة في أيلول/سبتمبر من قبل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا”، مبينة أن “98 مهاجراً يتم نقلهم شهريًا مقارنة بمعدل ​​11 في الأشهر الثمانية السابقة من العام الجاري”.

وذكرت الداخلية أن “على متن الرحلة الجوية المباشرة إلى ألمانيا، كان هناك مهاجرون هبطوا من على متن سفن (تشيغالا فولغوزي) في 10 أيار/مايو، (سي ووتش) في 29 حزيران/يونيو، (غريغوريتّي) في 31 تموز/يوليو، (أوپن آرمز) في 21 آب/أغسطس، (إيليونور) في 2 أيلول/سبتمبر و(أوشن فايكينغ) في 19 و24 من الشهر ذاته”.