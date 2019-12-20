برلماني إيطالي: على الحكومة وضع حد لمصادرة سفن الإنقاذ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا برلماني إيطالي حكومة بلاده الى وضع حد لمصادرة سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الإنسانية غير الحكومية.

وأضاف عضو مجلس النواب من حزب اليسار الإيطالي نيكولا فراتوياني في تصريحات الجمعة، “أقدم قلمي لوزراء الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، الدفاع لورينزو غويريني والبنية التحتية والنقل باولا دي ميكيلي، ليضعوا حداً بمجرد توقيع، لإنهاء مصادرة التضامن في هذا البلد”. لأن “من الصواب لتلك السفن أن تعود إلى إنقاذ أرواح الناس، على الفور”.

بهذه الكلمات أيد فراتوياني الحملة التي يروَج لها في هذه الساعات من قبل منظمة (Mediterranea Saving Humans) من أجل إخلاء سبيل سفينتيها (ماري يونيو)، و(أليكس) الموقوفتان عن العمل منذ عدة أشهر.

وذكر النائب حزب اليسار الإيطالي، أن “الوقت قد حان لإغلاق عهد إيطاليا اللامبالاة، اللا الإنسانية والانتهازية التي بناها سالفيني، وبشكل نهائي”. مشيرا الى أن “التضامن قيمة وليس جريمة”. واختتم بالقول “لن أكلّ أبداً من قول: كفانا الآن، فيكفي مجرد توقيع”.