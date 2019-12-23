الرئيس الإيطالي يذكّر بهجوم شنه الإرهاب الداخلي في عيد الميلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – ذكّر رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا بهجوم شنه الإرهاب الداخلي في عيد الميلاد عام 1984.

واضاف ماتاريلا في بيان الاثنين، “إن الذكرى الـ35 للمذبحة التي وقعت على متن القطار السريع 904، داخل نفق جبال الأبنين الكبير بين محطتي فيرنيو وسان بنديتو فال دي سامبرو، يوم ذاكرة لمجتمعنا الوطني بأسره”.

وذكر الرئيس الإيطالي أن “الأرواح المهدورة لركاب لا حول لهم ولا قوة، بعضهم من الأطفال، ومعاناة العديد من الجرحى، والآلام الفظيعة التي كابدها أفراد أسرهم، تركت أثراً لا يمحى في تاريخ الجمهورية”.

وأشار رئيس الجمهورية الى أنه، “في هذه المناسبة، أود أن أعرب عن تقاربي وتضامني مع أولئك الذين أصابهم الحادث بعمق، ومع كل من يواصل السعي لنقل الذاكرة للشباب، لكي لا تُنسى أبداً قسوة الهجوم التخريبي، التي شنت ضد المؤسسات الديمقراطية والتعايش المدني، وفي الوقت نفسه، الاستفادة من الاستجابة القوية والموحدة للشعب الإيطالي الذي هزم استراتيجية الإرهاب”.

وقال ماتاريلا إن “عيد الميلاد عام 1984 صدم بتلك القنبلة التي وُضعت في قطار مزدحم بمواطنين يستعدون لإمضاء العطل، وكشفت التحقيقات والمحاكمات طابعه المافيوي، في محاولة لابتزاز الدولة ضد إجراءات مكافحة الجريمة المنظمة”.

وخلص الرئيس ماتاريلا الى القول “إن ذكرى العديد من الضحايا الأبرياء يعزز واجب المؤسسات، وأجهزة الدولة، والمجتمع المدني كاملا، في احترام مستمر لقيم الحضارة والحرية والتضامن التي يقوم عليها دستورنا”.