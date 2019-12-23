إحصائية: أكثر من 5 ملايين إيطالي يلتزمون منازلهم في العيد خوفا من الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – كشفت إحصائية أجريت في إيطاليا عن أن أكثر من 5 ملايين مواطن سيمضون أيام عيد الميلاد في منازلهم خوفا من هجمات إرهابية محتملة.

وأظهر مؤشر التسلل الإرهابي في إيطاليا 2019 الذي أنشأه معهد (ديموسكوبيكا)، أن “الشباب هم من يمثل الطيف الأكبر بين المتخلين عن الرحلات خلال أيام الأعياد”، مشيرا الى أن “إقليمي لومبارديا ولاتسيو تم تأكيدهما على أنهما أكثر المقاطعات عرضة لخطر تسلل إرهابي محتمل”.

وذكر بيان معهد (ديموسكوبيكا) أنه “في الوقت نفسه، يحتل موضوعا الإرهاب والأمن قمة الاهتمامات بالنسبة لشخص واحد من بين كل 4 إيطاليين، في إطار الأمنيات لعام 2020″، مبينا أنه “على الرغم من أن مستوى اهتمام الإيطاليين قد انخفض مقارنةً بالسنوات القليلة الماضية، فإن الإرهاب والأمن لا يزالان من بين الاهتمامات الرئيسية للإيطاليين لعام 2020″، كذلك الى جانب “تجاوز عدم الاستقرار السياسي، الخوف من فقدان الوظيفة، وأخيراً الهجرة”.

وقال المعهد إنه “إضافة إلى ذلك، فإن كثير من المواطنين يشغلهم قلق الهجمات الإرهابية المحتملة”، فـ”أكثر من 5 ملايين إيطالي، أي ما يعادل 9٪ من السكان المقيمين في البلاد، والشباب في الطليعة (13.8٪)، قرروا التخلي عن الإجازات خارج المنزل في نهاية العام”، سواء أكان “في أرجاء المدن الإيطالية أم في الخارج، مفضلاً جدران المنزل: الأكثر أمانًا”.

هذا وتعنى مؤسسة (ديموسكوبيكا) منذ 20 عامًا، بإجراء أبحاث اقتصادية واجتماعية واستطلاعات للسوق وللرأي، للمؤسسات العامة والخاصة.