المدبر الرسولي في القدس: لا امل بحل قريب للصراع الفلسطيني الاسرائيلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- اعتبر المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية ، رئيس الأساقفة بيير باتيستا بيتسابالا، ان “لا امل قريب” بحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

وقال في رسالة الميلاد “ننظر إلى هشاشة الحياة السياسية، التي نراها تزداد بعدًا عن الحياة الواقعية للناس، والظاهر أنها أعجز من أن تواجه بصورة منتظمة القضايا الهائلة الاجتماعية والاقتصادية في منطقتنا”.

واضاف “في هذا السياق، من الصعب تقديم أية آفاق فيها أمل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي يثقل حياة أغلبية مؤمنينا. نرى عددًا من الحلول تطاير فوق رؤوسنا ولكننا لا نرى قط أي حل يرسو ويتحقق في الواقع”،

ولفت الى ان “وصول أعداد متزايدة من الحجاج من أنحاء العالم يحمل ابتسامة لعائلات كثيرة تستطيع أن تجد بمجيئهم عملًاوطمأنينة”.

ولكنه استدرك “ما عدا هذا، ففي معظم مناطق أبرشيتنا يبقى العمل المشكلة الرئيسية للكثيرين من عائلاتنا. كما نشهد أيضا تردي الظروف المعيشية للكثير من العمال الأجانب والوافدين. فكرة الهجرة أصبحت تجربة ملازمة للكثيرين منا. ويمكن ان استمر طويلًا مع هذه اللائحة من الصعوبات”.

واضاف “باختصار، يبدو أن كل شيء يقول لنا إن الحديث عن الأمل هو خطاب نظري، وابتعاد عن الواقع الحقيقي في أرضنا”.