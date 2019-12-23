دي مايو يشبه الوضع الليبي بالسوري ويعلن عن “مهمة أوروبية” بقيادة بوريل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بيروت-روما- شبه وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو الصراع الراهن في ليبيا بذلك الذي تشهده سورية منذ ثماني سنوات، معلنا عن تحضيرات لـ”مهمة أوروبية إلى ليبيا” بقيادة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيف بوريل صحبة وزراء خارجية دول أوروبية.

وقال دي مايو، في تصريحات من لبنان اليوم الاثنين، حيث زار كتيبة بلاده العاملة ضمن قوة الامم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) بمناسبة أعياد الميلاد، “في ليبيا يتم تكرار نمط مشابه للنمط السائد في سورية”، حيث “نشهد حربًا أخرى بالوكالة تقلقنا”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الايطالية “نحن نعمل بلا كلل. تواصلت في الساعات القليلة الماضية مع كل وزراء الخارجية المهتمين بهذه الأزمة. الوزراء الأوروبيون وغيرهم”، وأضاف دي مايو “إننا نعمل على مهمة أوروبية في ليبيا، بقيادة بوريل إلى جانب وزراء خارجية الدول الرئيسية المتابعة للملف الليبي”.

وأردف دي مايو “علاوة على ذلك، نحن نعمل على مؤتمر برلين. نتسمع إلى كل البلدان التي يمكن أن يكون لديها تأثير على الأطراف الليبية لتسمية أعضاء لجنة ما يسمى المؤتمر الليبي-الليبي، وهي مرحلة تسبق مؤتمر برلين”، الذي ستنظمه ألمانيا بالتعاون مع الأمم المتحدة.