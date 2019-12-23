دي مايو: من الضروري تشكيل حكومة لبنانية ترضي تطلعات المواطنين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بيروت-روما- رأى وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو أنه “من الضروري تشكيل حكومة لبنانية جديدة في أسرع وقت ممكن، قادرة على الاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين”.

وجاءت تصريحات دي مايو خلال زيارته اليوم الاثنين للبنان لتهنئة كتيبة بلاده العاملة جنوبي البلاد ضمن قوة الامم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) بأعياد الميلاد، إلتقى خلالها نظيره في الحكومة المستقيلة، جبران باسيل.

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية في تصريح للصحفيين “إن التزامنا أساسي للحفاظ على السلام والاستقرار في لبنان والمنطقة، التي تتميز بتوترات متزايدة ، لا سيما في ظل الوضع الحالي المتمثل في عدم الاستقرار السياسي”. ورأى أن “الاحتجاجات تمثل عاملاً آخر من عوامل التعقيد في سيناريو تؤثر فيه بشكل قوي تبعات الأزمة السورية”.

وكتب دي مايو في تغريدة، عقب لقائه مع باسيل، “لإيطاليا ولبنان تقاليد طويلة الأمد من الصداقة والعلاقات العميقة. ندعم لبنان من خلال المساهمة في (يونيفيل)، ودعم القوات المسلحة اللبنانية وبرامج التعاون والعديد من المبادرات الاقتصادية والثقافية” بين روما وبيروت.