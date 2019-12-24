رئيس حكومة إيطاليا: لا إلغاء لإمتياز شركة أوتوستراد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي: “لم نأمر بإلغاء أو تعليق أي أمتياز، بل إدخال نظام أكثر اتساقًا وشفافية”.

وأضاف كونتي في مقابلة مع صحيفة (إل ميساجيرو)، الثلاثاء، “لقد توقعنا أنه في حالة سحب الترخيص أو تعليقه، يمكن أن تُسند الإدارة إلى شركة (Anas) للنقل والمواصلات”، كما “نعمل على تبسيط نظام التعويضات، وتطبيق قواعد شراء موحدة”.

وذكر رئيس الحكومة أنه “لا داعي للقلق من جانب قطاع الامتيازات، فسيكون بمقدور من قام بالاستثمار، حتى في حالة التخلف عن السداد، استرداد المبالغ التي استثمرها بشكل مدعوم”. ومع ذلك “لن يكون من الممكن تطبيق قواعد تفضيلية كتلك التي تمتعت بها شركة (Atlantia)، التي تمكِّنها من طلب تعويض بعشرات مليارات اليورو حتى في حالة حدوث انتهاك خطير”، مؤكدا: “لن نسمح بذلك”.

وتابع كونتي “أعتقد أننا نقدم حلاً تشريعيًا ليس عقابيًا تمامًا بالنسبة لأصحاب الإمتيازات”، حيث “تحاول القواعد إعادة النظام إلى سياق معقد للغاية، تم فيه إنشاء أوجه عدم مساواة عديدة وكثير من المزايا غير الضرورية لجهات من القطاع الخاص”.