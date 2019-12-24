سيناتورة إيطالية تطالب بسحب تعميمين حول المرسوم الأمني لسالفيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي – قالت سيناتورة إيطالية إن “من المُلح أن يتم سحب التعميمين المبنيين على تفسير خاطئ للمرسوم الأول لسالفيني”، وذلك “إزاء غياب استقبال لائق للاجئين وتفكيك مراكز الإقامة المؤقتة”.

وأضافت السيناتورة باولا نونييس (حركة خمس نجوم)، أن “هناك حاجة ملحة لإصدار تعميم آخر من قبل وزارة الداخلية يوضح عدم رجعية المرسومين الأمنيين الأول والثاني، على غرار ما أوضحت المحكمة، والتعامل الفوري مع العواقب المؤسفة للقرارات، التي أُعلن أنها غير دستورية في الجزء الأكبر منها”، والتي “التزمت حكومة كونتي الثانية بتعديلها، واعتماد تمديدات مناسبة في هذه الغضون”.

وذكَّرت نونييس بأن “الحكومة حظيت بالثقة بناءً على الالتزامات بتعديل مراسيم سالفيني التي تسببت بأضرار جسيمة، كما كان متوقعًا ووفقا للشكاوى التي ثارت ضدها”. وخلصت الى القول: “لقد أرسلنا طلبات رسمية إلى الوزير وطرحنا مساءلات، ومع ذلك، فها نحن نستعد للاحتفال بعيد الميلاد، بينما نترك هؤلاء الأشخاص (المهاجرين) في حالة من القلق والخوف”.