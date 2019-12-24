إسرائيل تجمد خطوات ضم غور الاردن بعد قرار المحكمة الجنائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – جمّدت الحكومة الاسرائيلية خطوات ضم غور الاردن في الضفة الغربية بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الممارسات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وقالت صحيفة (يديعوت احرونوت) الاسرائيلية، الثلاثاء، انه “تم في اللحظة الاخيرة الغاء اجتماع لمسؤولين كبار في الوزارات الاسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء كان من المقرر أن يبحث خطوات اقرار غور الاردن”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول اسرائيلي قوله إن “الضم سيدخل مرحلة التجميد العميق، في أعقاب قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، فتح تحقيق شامل في الأراضي الفلسطينية”.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في أيلول/سبتمبر عزمه ضم غور الاردن.

وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات الحكومية لوضع مشروع قانون ضم غور الأردن.