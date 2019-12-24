الخارجية الفلسطينية: تصريحات بومبيو “معادية للسامية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها تدين بأشد العبارات التفوهات التي اطلقها وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، بشأن شرعنة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية واعتباره قرارا صحيحا.

وقد قال بومبيو في تصريحات اذاعية إن “انشاء المستوطنات المدنية الاسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض بحد ذاته مع القانون الدولي”.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: “لم يكتف بومبيو بذلك بل حاول تسويق ما اسماه: النظرة الواقعية للواقع، للمطالبة باعتراف جميع الاطراف بالتغييرات التي ادخلتها دولة الاحتلال على الارض والتعامل معها كحقائق ومسلمات، خاصة في القدس الشرقية المحتلة”.

وأضافت أن “الانكى من ذلك ان بومبيو حاول تغليف تبنيه لمواقف ورؤية وسياسة اليمين الحاكم في اسرائيل اتجاه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ببعض ايحاءات وسياقات السلام والتفاوض بين الجانبين”.

واعتبرت الوزارة أن “تصريحاته (بومبيو) المنحازة تحسم من طرف واحد وبالقوة قضايا الوضع النهائي التفاوضية، وتؤدي في النتيجة الى تدمير اية فرصة حقيقية لتحقيق السلام بين الجانبين، حيث لم يتبق ما يمكن ان تنشأ على أساسه أية مفاوضات”.

وقالت “كما نصّب بومبيو نفسه واعظا ومحامي دفاع عن مصالح الاحتلال واحتياجاته حين طالب دول الاتحاد الاوروبي أن “تعترف بالحقوق الاساسية التي يجب ان يتمتع بها الشعب الاسرائيلي في هذه الارض”، مستنجدا ايضا في ذلك بمقولات اليمين الاسرائيلي ومواقف بعض الدول التي تحاول المساواة بين توجيه الانتقاد للاحتلال وانتهاكاته وجرائمه ومفهوم معاداة السامية”.

ولفتت الخارجية الفلسطينية الى أن “تزامن تصريح بومبيو هذا مع البيان الذي اصدرته المدعية العامة للجنائية الدولية يأتي ليعبر عن عمق تبني ادارة ترامب لمواقف اليمين المتطرف في إسرائيل والشراكة الامريكية الإسرائيلية في معاداة شعبنا وحقوقه العادلة والمشروعة، وعمق التنسيق والتآمر الامريكي الاسرائيلي على القضية الفلسطينية والشرعية الدولية وقراراتها”.

وقالت “إن وزارة الخارجية والمغتربين لتعتبر هذه التصريحات انما هي معادية للسامية فانكار وجود وحق الفلسطينيين على هذه الأرض هو بحد ذاته معاداة للسامية وانكار للحقيقة الراسخة منذ الاف السنين. ناهيكم عن المستوى العنصري والفاشي الذي عكسته تلك التصريحات المغلفة برؤية انجيلية تبشيرية تسقط حق الاخر مهما كان هذا الحق ثابتا راسخا واضحا وقائما”.

واضافت “ستدرس الوزارة هذه التصريحات مع الخبراء القانونيين الدوليين في سياق المحاسبة القانونية، لتحديد أوجه المساءلة والمحاسبة الواجبة، فعهد إطلاق التصريحات جزافا لفرض أمر واقع يخالف القانون الدولي قد انتهى، ولم يعد مقبولا أو مسموحا به”.