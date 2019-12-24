دي مايو: رفع رواتب الموظفين ومخصصات للأطفال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أفيللينو – أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن رفع رواتب الموظفين ومنح مخصصات للأطفال.

وكتب دي مايو على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، الثلاثاء، أن “هذه الحكومة وضعت قانون موازنة عند الساعة الخامسة صباحًا”، والذي “قضى أخيرًا على تذكرة المستشفيات الباهضة الثمن، التي كان ينبغي على كثير من المواطنين أن يدفعوها”.

وتابع الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم “لقد خفضنا إسفين الضرائب وبالتالي فإن صافي الراتب يكون قد ارتفع”. كذلك “ضاعفنا المخصصات للعائلات التي لديها أطفال”، كما أن “قانون الموازنة هذا يرفع أخيرًا رواتب رجال الإطفاء”.

وأشار وزير الخارجية الى أن “الوصول إلى هذة النتيجة لم يكن أمرا محسوما، لكننا نجحنا في فعل ذلك”، وقد “تمت الموافقة على المناورة، وهي جيدة، ويسعدنا اليوم أن نكون قادرين على النظر الى اعينكم، ونخبركم بأننا لم نزد ضريبة القيمة المضافة”.

وخلص دي مايو الى القول: “إنني اتحدث عن ضريبة القيمة المضافة، لأننا لو لم نوقف زيادتها، لكانت العائلات الإيطالية ستجد نفسها في غضون أيام قليلة مضطرة لدفع 600 يورو على الأقل كل عام”.