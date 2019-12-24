وزير الإقتصاد الإيطالي: امتياز أوتوستراد غير متوازن يلزمه إعادة النظر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الإقتصاد الإيطالي روبرتو غوالتيري إن الامتياز الممنوح لشركة (أوتوستراد لإيطاليا) غير متوازن ويحتاج لإعادة النظر فيه.

وأضاف الوزير غوالتيري في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الثلاثاء، “لقد ورثنا من الماضي نظام امتياز غير متوازن، فرضه قانون يعود الى 12عامًا كاستثناء لأي إجراء إداري، والذي يضمن شروط امتياز مطلق لبعض أصحاب التراخيص دون تقديم ضمانات كافية للاستثمارات والصيانة. من الواضح أنه لا يمكن لهذا الأمر أن يستمر”.

وقال الوزير إن “الهدف هو إعادة تنظيم نظام التراخيص، المجزأ الآن في العديد من الأنظمة المختلفة، بما يتفق والقانون المدني وقانون المناقصات”، أي “إعادة كل شيء إلى نظام عام واحد، يكلف به منظم مستقل، وتعزيز اليقين القانوني، وجعل السوق مفتوحة للمنافسة وعلى مشاركة الجميع”، مبينا أنه “خط يتسق مع الاتفاق حول برنامج الحكومة”.

وخلص غوالتيري مذكِّراً بأنه “علاوة على ذلك، هناك اليوم هيئة نقل مستقلة، تنظم السوق وتحدد الرسوم الجمركية لحماية المنافسة والمستهلكين”.