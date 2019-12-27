فون دير لاين: هناك أطراف خارجية تحاول التأثير على مستقبل ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين إلى “وجود أطراف خارجية تحاول التأثير على مستقبل ليبيا”، وشددت في مقابلة مع صحيفة (لاريبوبليكا) الايطالية الجمعة على أنه “يتعين أن يكون واضحا بأن لا حلا عسكريا” للأزمة الليبية.

ونوهت فون دير لاين بأن الاتحاد الأوروبي يتبنى “موقفاً موحداً في دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة وفي القول إن الحل الوحيد الممكن هو من خلال اتفاق دبلوماسي وسياسي بين جميع الأطراف الليبية”. وأضافت “في الوقت الراهن، هناك العديد من الجهات الفاعلة التي تحاول تقسيم البلاد عبر السلاح”.

وقالت رئيسة الجهاز التنفيذي الاوروبي: “نرى أنه يمكن تحقيق حل لمستقبل دائم للسلام في ليبيا بشكل أفضل في إطار عملية برلين للأمم المتحدة، التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي أيضًا”.