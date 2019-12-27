بروكسل تستضيف إجتماعاً الاثنين القادم تحضيراً لزيارة بوريل لليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الاثنين المقبل إجتماعاً بشأن الازمة الليبية يضم مسؤولين رفيعي المستوى بوزارات خارجية كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

وعلمت وكالة (آكي) الايطالية للأنباء أن الهدف من الاجتماع هو الإعداد لبعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، التي سيترأسها الممثل السامي للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي، جوزيف بوريل، والتي من المرجح أن تتم قبل إنعقاد مؤتمر برلين المتوقع أن يلتئم في النصف الثاني من شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

وكان وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو قد أعلن في تصريحات سابقة عن تحضيرات لـ”مهمة أوروبية” إلى ليبيا بقيادة بوريل صحبةً وزراء خارجية دول أوروبية