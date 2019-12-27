إيطاليا: الحزب الديمقراطي ينفي أي تأثير لاستقالة وزير على الائتلاف الحاكم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى الحزب الديمقراطي حدوث أزمة داخل الائتلاف الحاكم مع حركة خمس نجوم، وذلك في أعقاب تقديم وزير التعليم والبحث العلمي، لورينزو فيورامونتي إستقالته

وكان فيورامونتي، الذي ينتمي إلى حركة خمس نجوم، قد عزا الاستقالة إلى قلة الموارد المالية المخصصة لوزراته في موازنة عام 2020، موجهاً أصابع الاتهام نحو قيادة الحركة وليس ضد الشريك في الحكم، الحزب الديمقراطي، بينما وصفها آخرون بالخطوة التكتيكية.

وقالت نائبة الامين العام للحزب الديمقراطي، وزيرة النقل والبنية التحتية، باولا دي ميكيلي، في تصريح للصحفيين الجمعة بهذا الصدد، “الحكومة مستقرة وستصبح أكثر إستقرار إذا استجابت لاحتياجات المواطنين. أقول ذلك كوزيرة وبإسم الحكومة بأكملها”.

وأردفت دي ميكيلي “أعتقد أن حركة خمس نجوم ستتعامل مع قضية الزميل السابق في الحكومة فيورامونتي في الأيام المقبلة بالاتفاق مع رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي”. وجددت “ينبغي على الحكومة تقديم إجابات للمواطنين وسيتم الحكم عليهم في هذا. وليس من خلال الجدل والتكتيكات بل الحقائق والردود التي يمكن أن تقدمها لاحتياجات الناس”.