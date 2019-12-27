مصادر: لا مقاتلين سوريين إلى ليبيا بل مستشارين عشائريين لمساعدة الاتراك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى العقيد أحمد حمادة، ذهاب مقاتلين من الجيش الوطني المعارض إلى ليبيا وفق ما نشرت بعض وسائل الإعلام، وقال “حتى الآن هناك نفي رسمي من الجيش الوطني حول الموضوع، وكل ما يقال هو ما تتناقله وسائل الإعلام بشكل كيفي دون وجود أي دليل”.

وقال حمادة، المسؤول العسكري المنشق، والناطق سابقاً باسم مجلس القيادة العسكرية في سورية (المقرب من أنقرة) “لقد تواصلت مع قادة الجيش الوطني، ونفوا جميعاً هذا الأمر، وقالوا إنه غير صحيح نهائياً”.

وأضاف في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “لقد تم الحديث عن قوات فصيل السلطان مراد وبعض الأفراد والمقاتلين، ليكونوا كمجموعة تنسيق ومساعدة وليس قوة قتالية” حسب تأكيده.

إلى ذلك، قالت مصادر مسؤولة في الجيش الوطني (المعارضة المسلحة)، إن “عناصر رديفة لفصائل الجيش الوطني توجهت بالفعل إلى الأراضي الليبية بصحبة مستشارين عسكريين أتراك، ضمن جولة ميدانية وليست لأغراض قتالية نهائياً، وغالبيتهم ليسوا مقاتلين أساساً وهم اليوم في عداد المدنيين، والهدف من ذلك دراسة إنشاء قواعد عسكرية في طرابلس ومحيطها بموجب مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الجانبين التركي والليبي الشهر الماضي”.

وأوضحت المصادر من الجيش الثاني (التابع للجيش الوطني) والتي طلبت عدم ذكر اسمها لوكالة (آكي) أن اصطحاب الأتراك لهؤلاء السوريين كان “بهدف تسهيل التواصل مع المكونات العشائرية في ليبيا”، وأوضحت أن عددهم لا يزيد عن مئتي عنصر، وستكون أعمالهم “استشارية وترجمة وتواصل وأعمال تنظيمية وإدارية ومستودعات، ولن يكون بينهم حملة سلاح نهائياً”.