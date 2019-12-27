الناطق باسم الجيش الوطني السوري المعارض ينفي توجّه مقاتلين إلى ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى الناطق باسم (الجيش الوطني السوري) المعارض، الرائد يوسف حمود، مشاركة “أي من مقاتلي الجيش الوطني السوري في معارك أو عمليات في ليبيا”.

وأكّد في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء مساء الجمعة أن “مهمة الجيش الوطني هي البقاء في سورية لمقارعة النظام السوري وروسيا والميليشيات التابعة لهما”.

وقال حمود، رداً على أنباء تحدثت عن مقاتلين معارضين سوريين توجّهوا إلى ليبيا، تجاوباً مع طلب تركي، “إن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة ننفي نفياً قاطعاً إرسال أي من قواتنا وتشكيلاتنا العسكرية إلى ليبيا، وأولويتنا في الجيش الوطني السوري هي حماية أهلنا السوريين من ميليشيات النظام وداعميه الروس والإيرانيين، والأحزاب الإرهابية الانفصالية المرتبطة به، والتي تريد تمزيق الوطن”، وفق تعبيره.

وأضاف حمود “إننا باقون على أرضنا، نصارع قوى الطائفية والطغيان، حتى ينعم شعبنا بالأمان، مؤكدين لشعبنا المضي في خدمته والدفاع عنه لاسيما في وجه الهجمة الهمجية الروسية التي فرضها اختلال موازين القوى على الأرض”.

وأكّد على صدور بيان رسمي بهذا الشأن من “الحكومة المؤقتة”، الذراع التنفيذي للمعارضة.