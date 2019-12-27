خارجية حكومة الوفاق: بوريل يزور ليبيا في السابع من يناير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أفادت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية بأن المسؤول السامي للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الأوربي جوزيف بوريل سيزور البلاد في السابع من شهر كانون الثاني/يناير المقبل

وأشارت في مذكرة بهذا الصدد إلى أن “وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة أجرى اتصالًا هاتفيًا مع بوريل”، حيث “تناول الاتصال تطورات الأوضاع والمجازر التي يرتكبها حفتر ضد المدنيين في مدن الغرب الليبي وفي والعاصمة طرابلس”.

ونقل البيان تأكيد المسؤول الأوروبي “عزمه القيام بزيارة ليبيا للالتقاء بالمسؤولين الليبيين يوم السابع من الشهر القادم صحبة وزراء خارجية كل من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا للتباحث مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج”.

وسوف تشهد بروكسل يوم الاثنين المقبل إجتماعا فنياً على مستوى كبار المسؤولين في وزارات خارجية الدول الاربع للتحضير للمهمة الاوروبية.