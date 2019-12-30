رئيس الوزراء الايطالي: لا مستقبلاً لي بدون السياسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، إنه لن يترك السياسة، التي دخل معتركها بدون أية تجربة سابقة في الحكم أو الانتماء لحزب سياسي.

وقال كونتي، المحامي والاستاذ الجامعي السابق، في حوار مع صحيفة (لا ريبوبليكا)، “بعد هذه المشاركة المكثفة من جانبي”، في إشارة لرئاسته للحكومة السابقة التي إستقالت بعد إنهيار تحالف حركة خمس نجوم- حزب الرابطة، والحالية بين الحركة والحزب الديمقراطي، “لا أرى مستقبلًا لي دون سياسة”.

ولكن كونتي (55 عاماً) شدد على أن “هناك ألف طريقة لممارسة السياسة، فهي لا تتعلق فقط بتأسيس حزب جديد، زعامة آخر موجود، أو المشاركة في السباق الانتخابي. هناك طرق للمشاركة في الحياة السياسية والمساهمة من أجل الوطن”.

وأضاف رئيس الوزراء، الذي رشحته حركة خمس نجوم في بادئ الأمر وزيراً قبل إنتخابات آذار/مايو 2018، “أنا أفكر في الحاضر وليس في مستقبلي. إن البدء في التفكير في مستقبلك عندما يكون لديك منصب مهم كرئيس حكومة على مخاطرة خلق أفق زائف ومشوَّه. لا أزال أركز على الحاضر وحول كيف يمكنني إحداث إصلاحات في البلد وجعله أفضل حالاً، دون التفكير في مستقبلي”