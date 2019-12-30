نائبة وزير خارجية إيطاليا تأمل عودة الدبلوماسية الأوروبية-الأمريكية للترابط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شددت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الايطالية، مارينا سيريني على أن “الدفاع عن المصالح الوطنية ممكن إذا عادت التعددية الدولية وعادت أوروبا والولايات المتحدة لتشديد روابطهما التاريخية، ووضع مكافحة الإرهاب والسلام والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط على رأس جدول الأعمال”، وذلك في إشارة إلى إنتقادات وجهها التيار الشعبوي اليميني للدبلوماسية الايطالية خاصة فيما يتعلق بالاوضاع في ليبيا.

وقالت سيريني “الأمل هو أن تهزِم السياسة والدبلوماسية، في العام الجديد، سخرية وشكوك أولئك الذين يعتقدون أنه في ليبيا، كما هو الحال في مناطق الأزمات الأخرى، أن الانتصارات تحقق فقط بإستخدام القوة العسكرية، وأن إيطاليا وأوروبا ستعرفان كيفية العثور على المسار الذي يجعل هذا الرؤية ذات مصداقية”.