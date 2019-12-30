تركيا تمنح الجنسية لـ 110 آلاف سوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الاثنين، إن تركيا منحت الجنسية إلى 110 آلاف سوري، 53% منهم بالغون و57% أطفال، وبينهم معلمون وأطباء ومهندسون ورجال أعمال وتجار وعلماء وأعضاء هيئات تدريسية، وأكّد أن تركيا سوف تواصل منح الجنسية بنفس طريقة الاختيار.

وأوضح صويلو خلال لقاء تلفزيوني حول اللاجئين السوريين في تركيا، أن تركيا منحت الطلاب المتفوقين الجنسية، مؤكداً أن بلده “سيستمر في عملية التجنيس بنفس طريقة الاختيار”.

وقال إن عدد المواليد السوريين في تركيا، جاوز الـ 450 ألف مولود، لافتاً إلى أن قسما كبيراً منهم لن يبقوا في تركيا، وسيعودون إلى مدنهم عندما يعود الأمان إليها، وأوضح أن عدد السوريين في إسطنبول الآن يبلغ قرابة 475 ألف شخص، بعد إرسال 100 ألف لاجئ سوري إلى المحافظات المسجلين فيها.

ويقيم في تركيا على قانون “الحماية المؤقتة” نحو 3.6 مليون سوري، وأكثر شريحة استفادت من منح الجنسية هم المدرسون فالمعلمون ومن ثم المهندسون، يليهم الأطباء والتقنيون، ويليهم أيضاً التجار وأصحاب العمل.

ويرى كثير من السوريين أن حصولهم على الجنسية يعتبر عامل استقرار لهم، ويجنبهم متاعب تجديد الإقامة وجواز السفر.

وتستثني تركيا السوريين من شرط معرفة اللغة التركية للحصول على الجنسية، كما تستثنيهم من المدة الزمنية للإقامة، وهي وفق القانون خمس سنوات بإقامة عمل نظامية.