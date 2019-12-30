منسقو الاستجابة: نزوح 283 ألف سوري من معرة النعمان نتيجة قصف النظام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال (منسقو الاستجابة) في الشمال السوري، إن أكثر من 51 ألف عائلة سورية، وبعدد إجمالي يفوق الـ 283 ألف إنسان، نزحوا من منطقة معرة النعمان وريفها الشرقي (شمال غرب) خلال أقل من شهرين (من أول تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى اليوم) “جرّاء حملة التصعيد الجوي والعمليات العسكرية الي تشنها قوات النظام وروسيا على المنطقة”.

وأكّد (منسقو الاستجابة)، المحسوبين على المعارضة، في بيان لهم اليوم الاثنين وصلت (آكي) نسخة منه أن “أكثر من 17 مخيماً في محافظة إدلب تضرر، يقطن فيها أكثر من 2133 عائلة، نتيجة الهطولات المطرية خلال اليومين الماضيين.

وطالبوا المنظمات والهيئات الإنسانية بـ”الاستجابة العاجلة والفورية لمساعدة النازحين من مختلف المناطق، وبخاصة مع الهطولات المطرية الأخيرة التي ألحقت الضرر بآلاف العوائل من النازحين والمهجرين قسراً إلى محافظة إدلب”.

وأشار بيانهم إلى أن “قوّات النظام السوري مدعومة بغطاء جوي روسي شنّت هجوماً عسكرياً على منطقة معرة النعمان وريفها الشرقي، منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر الجاري، وتمكنت من السيطرة على أكثر من 20 قرية وبلدة في المنطقة واستعادتها من يد المعارضة المسلحة، وتسببت في مقتل المئات من المدنيين، ونزوح آلاف العائلات، فضلًا عن دمار كبير بالممتلكات الخاصة والعامة”.