التضامن والتماسك الوطني، أهم عناوين خطاب رئيس الجمهورية الايطالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت مصادر في رئاسة الجمهورية الايطالية إلى أن “التضامن، التماسك الوطني والعمل” ستكون العناوين الرئيسية لخطاب نهاية العام التقليدي الذي سيلقيه الرئيس سيرجيو ماتاريلا عبر قنوات التلفزة العامة (رآي) مساء اليوم الثلاثاء.

ونوهت المصادر بأن الدولة المتماسكة التي تتقاسم القيم والحقوق والواجبات هي الوحيدة القادرة على الخروج من الأزمات من خلال الحد من عدم المساواة.

كما يتضمن نص خطاب الرئيس ماتاريلا، الذي سيبث في الساعة 20.30 مساء، وهو الخامس منذ توليه رئاسة البلاد، موضوعات من ضمنها: الهوية الوطنية ومعنى التعايش وتوفير فرص العمل والبيئة والشباب وأوروبا كحاجز لصد النعرات الشعبوية والقومية المتطرفة، فضلاً عن مخاوف واهتمامات الإيطاليين بشأن المستقبل.