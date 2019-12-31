تأهب أمني بالعاصمة الايطالية روما ليلة رأس السنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات في روما نشر 500 من عناصر الامن ليلة رأس السنة، بينهم رماة ومجموعات خاصة لمكافحة الإرهاب حول المناطق الحساسة بالعاصمة، والابقاء على حالة التأهب ضد الارهاب عند المستوى الثاني .

وأوضح رئيس قسم الشرطة في روما، الفريدو ماتيّوتشي في تصريحات للصحفيين أن “حالة التأهب عند المستوى 2 ، مرتفعة إلى حد ما”، ولكن “لا توجد تهديدات محددة، إلا أنه بعد الهجمات التي وقعت في أوروبا في السنوات الأخيرة، لم نقم مطلقًا بتخفيض مستوى الحذر”.

وأضاف “إن خطة الوقاية تتضمن نشر عناصر الشرطة المالية والدرك وشرطة العاصمة وضباط الشرط”، منوها بأن هناك إهتماماً خاصاً بقداس العام الجديد للبابا صباح الاربعاء في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان وكذلك بأسواق أعياد الميلاد على طول نهر التيفيري، معلنا عن عمليات رصد عبر 150 من كاميرات المراقبة في أرجاء مختلفة من العاصمة الموصولة بغرفة العمليات.