إيطاليا تنفي نقل أسلحة نووية أمريكية من تركيا إلى قاعدة أفيانو العسكرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفت السلطات الايطالية اليوم الثلاثاء صحة تقارير إعلامية تحدثت عن نقل الولايات المتحدة الامريكية لإسلحة نووية من قاعدة إنجرليك العسكرية في تركيا إلى قاعدة أفيانو الايطالية

وقالت وزارة الدفاع الايطالية في مذكرة “فيما يتعلق بالأخبار المنشورة في بعض وسائل الإعلام حول نقل أسلحة نووية من تركيا إلى إيطاليا، نعلن أنه لا أساس لها على الإطلاق”.

وأضافت “نؤكد على أن كل جانب يتعلق بالاوضاع الخاصة بالسلاح النووي في إطار حلف شمال الاطلسي (ناتو) تتم مناقشتها بشكل جماعي بين جميع الدول الأعضاء”.

وتداولت مؤخراً عبر بعض وسائل الاعلام المحلية أخباراً مفادها أن خمسين رأسًا نوويًا أمريكياً من طراز B61 سيتم نقلها من إنجرليك (جنوب تركيا) إلى قاعدة أفيانو (أقصى شمال شرق إيطاليا) ، بسبب التوتر الراهن بين الادارة الامريكية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وميول الاخير بنحو متزايد تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت وكالة بلومبورغ قد نقلت تصريحات للجنرال الأمريكي بالمعاش، تشاك وولد، صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري وصف فيها تركيا بـ”العدو” للولايات المتحدة، معتبراً أن عملية نقل الأسلحة النووية من هناك، في حال تقرر ذلك، ليست صعبة للغاية من الناحية اللوجستية، على حد وصفه.