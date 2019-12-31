مدير أوقاف القدس يحذر من تفجر الأوضاع وجر المنطقة لصراع ديني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- حذر مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، الشيخ عزام الخطيب، من أن تعامل السلطات الإسرائيلية مع الأمور في المسجد الأقصى “ينذر بتفجير الأوضاع وجر المنطقة والعالم بأسره إلى اتون صراع ديني لا تحمد عقباه”.

وقال في بيان إن “اعداد المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف خلال هذا العام 2019 قد بلغت 29610 متطرف، وذلك تحت حماية الالاف من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة وعناصر المخابرات التي اخترقت الوضع التاريخي والقانوني الذي كان قائما للمسجد”.

ولفت الشيخ الخطيب إلى أن “كافة المؤشرات والمعطيات تدل على تصاعد في وتيرة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه خلال هذا العام عبر سلسلة متواصلة من التجاوزات غير المسبوقة، والتي تشكل في حد ذاتها مساساً بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، كمسجد إسلامي للمسلمين وحدهم، تحت وصاية وولاية ورعاية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين”.

وحذر الخطيب ” سلطات الاحتلال من سعيها لتكريس قضية المسجد الأقصى كمنصة لتحقيق المكاسب السياسية والدعايات الانتخابية لأفراد ومجموعات عابثة لا تعي مخاطر هذه التصرفات في سعيها وإصرارها على إثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، الامر الذي ينذر بتفجير الأوضاع وجر المنطقة والعالم بأسره إلى اتون صراع ديني لا تحمد عقباه”.

وشدد الخطيب على “إصرار دائرة الأوقاف الاسلامية على مواجهة كافة الإجراءات والانتهاكات ضد الـمسجد الأقصى الـمبارك”.

ودعا مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية” أبناء بيت الـمقدس وأبناء شعبنا بالوحدة ورصّ الصفوف في مجابهة كافة الاطماع المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك بكل مرافقه ومن ضمنها باب الرحمة الذي هو جزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك، والذي كان عنوان هذا العام في الصبر والرباط، حيث كان لوقفاتكم الصادقة والمهيبة حجة على عموم المسلمين في هذا العالم حكومات وشعوب، بأن المسجد الأقصى أمانة في عنق كل مسلم سيسأل عنها في موقف يوم عظيم”.