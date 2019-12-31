برلمانية إيطالية: ليبيا مرآة فشل الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصفت برلمانية إيطالية معارضة تدهور الاوضاع في ليبيا بأنها “مرآة فشل الحكومة أيضًا في السياسة الخارجية”.

وقالت رئيسة أعضاء حزب (فورتسا إيتاليا) في مجلس الشيوخ، أنّا ماريا بيرنيني في تصريح صحفي “ليبيا دولة استراتيجية بالنسبة لمصالحنا الوطنية: من قطاع الطاقة إلى تدفقات الهجرة والتهديد الإرهابي، أصبحت الآن أرض فتوحات لروسيا وتركيا وكذلك للجهاديين والمرتزقة من كل مكان”.

وأشارت القيادية في الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء الاسبق سيلفيو برلسكوني، “لقد أثبتت زيارة (وزير الخارجية) دي مايو الأخيرة إلى ليبيا نهاية تأثيرنا في منطقة حيوية لأمننا القومي. فرئيس حكومة الوفاق يطلب العون من تركيا والجنرال خليفة حفتر أسقط إحدى طائراتنا المسيرة ويطالب بتوضيحات”.