نتنياهو: إسرائيل تتحول الى دولة عظمى في مجال الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تتحول الى دولة عظمى في مجال الطاقة .

وقال نتنياهو في مطار بن غوريون الدولي قبيل مغادرته للمشاركة في قمة ثلاثية في اليونان: “نغادر البلاد للمشاركة في قمة هامة جدا تعقد مع الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني الجديد. لقد شكلنا تحالفا في شرق المتوسط له أهمية كبرى بالنسبة لمستقبل دولة إسرائيل الطاقي وتحويلها إلى دولة عظمى في هذا المجال وأيضا بالنسبة لاستقرار المنطقة”.

وكان نتنياهو يشير الى مد أنبوب الغاز من إسرائيل عبر قبرص واليونان وصولا الى إيطاليا ومنها الى أوروبا.

وقال “إن أنبوب الغاز الذي سنعمل على مده الآن والذي عمل وزير الطاقة يوفال شتاينيتس على إقامته منذ سنوات عديدة، يحدث ثورة في صورة الطاقة الإسرائيلية. لا نخفف أسعار الغاز ولاحقا أسعار الكهرباء فحسب، بل سندخل مئات المليارات إلى خزينة الدولة من أجل توفير الرفاهية للمواطنين الإسرائيليين – للمسنين وللأطفال وللصحة وللرفاهية”.

وأضاف “هذا هو أمر رائع ونحن نعمل على تحقيقه. ندفع قدما ملف الغاز وندفع قدما الإنجازات الكبيرة الأخرى التي حققناها وسنواصل تحقيقها لصالح دولة إسرائيل خلال السنوات القريبة المقبلة”.

من جهة ثانية، قال نتنياهو “نعلم أن منطقتنا هائجة وتقع فيها أحداث دراماتيكية للغاية، نتابعها بكل يقظة ونقيم اتصالات مستمرة مع صديقتنا الكبيرة الولايات المتحدة، بما في ذلك من خلال المكالمة الهاتفية التي أجريتها بعد ظهر أمس. أود أن أقول شيئا واضحا: ندعم جميع الخطوات الأمريكية دعما كاملا وندعم حقها الكامل في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها”.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس أعلن أمس إن إسرائيل بدأت بضخ الغاز من حقل (لفيتان) البحري الى الأردن.

وأضاف ان إسرائيل ستبدأ بتصدير الغاز الى مصر أيضا في غضون أسبوع الى عشرة أيام.

وأشار الى ان إسرائيل أصبحت لأول مرة منذ اقامتها دولة مصدرة للطاقة.