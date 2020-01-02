سالفيني: لا حضور لدبلوماسيتنا في ليبيا ونفتقر للمصداقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني عن وزير الخارجية لويجي دي مايو، إنه “لا حضور له”، فـ”لم يعد لدينا أي دور في ليبيا، وقد فقدنا ماء وجهنا ومصداقيتنا”. لقد “كنا الرقم واحد، وقد خدعنا الأتراك أيضًا”.

وندد سالفيني في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية الخميس، بـ”السياسة الخارجية لحكومة (جوزيبي) كونتي”، وأكد على “عدم تمتع الوزير لويجي دي مايو بأي ثقل”.

وأضاف زعيم حزب الرابطة، أن “تصحيح الأخطاء في مجال السياسة الخارجية هو أصعب شيء”، فـ”مع الإدارة الأمريكية، نتصرف كصانعي الشوكولاتة، ويبدو أن (مؤسس حركة خمس نجوم، بيبّي) غريللو و(زعيمها السياسي) دي مايو هما مسؤولا العلاقات العامة في بكين”.

وتابع سالفيني “لقد بلغ بنا الأمر الى التصويت في محافل الأمم المتحدة ضد إسرائيل”. وأختتم بالقول “إنني أشعر بالخجل كإيطالي من أن يمثلني هؤلاء السادة”.