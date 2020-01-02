برلمانية إيطالية: سنة جديدة لكن كارثة نفايات روما مستمرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت برلمانية إيطالية معارضة، إن “السنة الجديدة قد بدأت”، لكن “الكوارث هي نفسها على صعيد إدارة النفايات في روما”.

وذكرت عضو مجلس النواب من حزب (فورتسا إيتاليا) أنّاغراتسيا كالابريا، أن “الخيار الذي لا معنى له لإنشاء مستودع نفايات في منطقة مونتي كارنيفالي، بالإضافة إلى عدم مراعاته للعديد من القضايا الحرجة في المنطقة، فهو يجسد انتصار التناقض”.

وذكرت النائبة، أنه “بينما تغزو القمامة عاصمة إيطاليا، كما كان متوقعاً وأكثر من المعتاد، خلال هذه العطلة، تاركة للسياح صورة مدينة قذرة ومهجورة”، فإن “العمدة (ڤيرجينيا) راجّي تقرر المضي قدماً في إقامة مستودع نفايات جديد في وادي غاليريا على الرغم من معارضة مكاتبها نفسها للأمر”.

وتابعت الربرلمانية المعارضة القول، إنه “في كل هذا، لا يزال هناك غياب لرؤية مستقبلية، تتيح الخروج من منطق حالة الطوارئ والتخطيط لبناء محطات تسمح بتحويل النفايات إلى موارد”. واختتمت بالقول: “يجب أن تنتهي هذه المأساة في أقرب وقت ممكن، من أجل مصلحة روما”.