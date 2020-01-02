إمام الأزهر الأكبر يعتمد سلما تعليميا لأروقة الجمامعة لمجابهة الأفكار المتطرفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ في ضوء ما يقوم به الأزهر الشريف من ضبط لغة الخطاب الديني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، اعتمد الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس الأربعاء 1 يناير 2020م، السُّلَّمَ التعليميَّ، بأروقة الأزهر الشريف، وذلك بهدف نشر الفكر الوسطي الصحيح من خلال فتح نوافذ جديدة لتدريس المنهج الأزهريِّ لتحصين العقول ضد الأفكار الهدامة.

وقال الأزهر في بيان الخميس، إن “السلم التعليمي الجديد، الذي قام على مراجعته أساتذة من كافة التخصصات ليأتي متماشيًا مع مقتضيات التجديد دون العبث بالتراث، يتكون من ثلاث مراحل”، هي “المرحلة التمهيديَّة التي تهدف إلى الوقوف على مبادئ العلوم الشرعية والعربية، والمتوسطة التي تهدف إلى استكمال وتأصيل ما سبق تعلمه في المرحلة التمهيديَّة”، واللتين “تتكونان من مستويين على مدى ستة أشهر يعقبه امتحان شفويٌّ وتحريريٌّ”.

وتابع “فيما تهدف المرحلة الأخيرة وهي التخصصيَّة، إلى التخصص في مجالات: العقيدة، الحديث والتفسير، الفقه وأصوله واللغة العربيَّة، على أن يخضع كل مجال لأربعة مستويات، تستمر دراسته ستة أشهر”.

وقال المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر، عبد المنعم فؤاد، “إن اعتماد فضيلة الإمام الأكبر لهذا السُّلَّم يُعدُّ خطوة مهمة من الخطوات التي يقوم بها الأزهر الشريف لمواجهة ومحاربة الأفكار المتطرفة الهدَّامة”، موضحًا أن “الدراسة بهذا السُّلَّم التعليميِّ الجديد سوف تبدأ في مطلع الشهر القادم، بينما تعمل إدارة الرواق حاليًا على إعداد الجدول التنفيذي، واختيار الأساتذة”.

