سياسي إيطالي ينتقد صمت كونتي على وصول 140 سلاح نووي للبلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – انتقد سياسي إيطالي “صمت الحكومة المستمر بعد وصول 50 سلاحاً حربياً نووياً إلى القاعدة الأمريكية في أفيانو (مقاطعة فريولي فينيتسيا جوليا ـ شمال)، والقادمة من قاعدة إنكرليك التركية”.

وقال منسق المجلس التنفيذي لحزب الخضر، أنجيلو بونيللي في بيان الخميس، إن “لا ذِكر ولا رد فعل حتى من جانب المجموعات البرلمانية، إزاء تحول بلادنا إلى أكبر ترسانة للأسلحة النووية في أوروبا”.

وتابع بونيللي “في أوروبا، وفقًا لوثيقة لجنة الأمن والدفاع التابعة للجمعية البرلمانية لحلف الناتو التي صدرت في نيسان/أبريل الماضي، هناك ما مجموعه 150 قنبلة نووية، 90 منها من طراز (B61) موجودة فقط في إيطاليا، 50 منها في قاعدة أفيانو و40 أخرى في قاعدة غيدي الجوية في بريشا”.

وأشار منسق حزب الخضر الى أن “الأسلحة النووية الـ50 إذا وصلت من تركيا، فإن المجموع سيصل إلى 140 رأسًا نووية في إيطاليا وحدها”، واختتم بالقول إن “ما يحدث في إيطاليا ينتهك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي تنص في المادة 2 على أن الدول غير النووية لا يمكنها استضافة أسلحة نووية”.