متحدث أوروبي: قلق لقرار تركيا ارسال جنود لليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق لتصويت البرلمان التركي يوم أمس على قرار يسمح بنشر قوات عسكرية في ليبيا.

وأشار المتحدث بيتر ستانو الى أن الاتحاد لا يزال يرى أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا سياسياً.

ويرى الأوروبيون أن دعم الأطراف المتقاتلة في ليبيا لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار في هذا البلد وفي عموم المنطقة، وحسب المتحدث باسم بوريل، فإن “من المهم أن تحترم كافة الأطراف الدولية قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا”.

ورأى ستانو أن الوضع الحالي يستدعي دعم الجميع لعمل المبعوث الدولي لليبيا غسان سلامة وعملية برلين، قائلا: “إنها الطريق الوحيدة الواجب اتباعها لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في ليبيا”، وفق كلامه.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي على تصميمه الاستمرار في دعم كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والإجراءات المؤدية إلى وقف اطلاق النار بهدف الوصول إلى مفاوضات سياسية.