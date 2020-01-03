سفارة إيران بروما: قتل سليماني إرهاب دولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصفت سفارة جمهورية إيران الإسلامية في إيطاليا مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني، بأنه “إرهاب دولي”.

وكتبت السفارة الإيرانية بروما على منصة (تويتر) الجمعة، أن “عمل الإرهاب الدولي الذي قامت به الولايات المتحدة بالاغتيال المتعمد للجنرال سليماني”، الذي يمثل “القوة الأكثر فاعلية في قتال تنظيمات (داعش)، (النصرة) و(القاعدة)، أمر خطير للغاية ويولد تصعيدًا له عواقبه”.

وخلصت سفارة الجمهورية الإسلامية الى القول إن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب هو المسؤول الوحيد”، عن الأمر.