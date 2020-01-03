الخارجية الإيطالية: التطورات الأخيرة في الوضع الإيراني “مقلقة للغاية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن التطورات الأخيرة في الوضع الإيراني “مقلقة للغاية”، داعية الى التصرف باعتدال ومسؤولية.

وفي رد فعل حمله بيان صدر عن مقر الوزارة، قصر (فارنيزينا)، الجمعة، على “التصعيد الخطير الذي شهدناه في الأيام الأخيرة، والذي توج بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليمان”، فإن “إيطاليا توجه نداءً قوياً من أجل التحرك باعتدال ومسؤولية، مع إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، وتجنب الأعمال التي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها”.

وخلصت (فارنيزينا) الى القول “يجب ألا يدخر أي جهد لضمان الحد من تصعيد الوضع”، مبينة أن “بؤر التوتر الجديدة ليست في مصلحة أحد ولا تهدد إلا بأن تصبح أرضاً خصبة للإرهاب والتطرف العنيف”.