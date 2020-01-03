نتنياهو: سليماني مسؤول عن قتل أمريكيين وأبرياء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باغتيال أمريكا قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني في العراق.

وقال نتنياهو في بيان، الجمعة: “مثلما تمتلك إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، فهكذا تمتلك الولايات المتحدة نفس الحق”.

وأضاف أن “قاسم سليماني يتحمل المسؤولية عن مقتل مواطنين أمريكيين وأبرياء كثيرين آخرين، وقد قام بالتخطيط لتنفيذ أعمال هجومية أخرى”.

وتابع رئيس الوزراء، “يستحق الرئيس ترامب كل التقدير لعمله بحزم وبقوة وبسرعة. نقف بشكل كامل إلى جانب الولايات المتحدة في كفاحها العادل لتحقيق الأمن والسلام والدفاع عن النفس”.