سالفيني: بفضل ترامب تمت تصفية إرهابي إسلامي خطير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني، إن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفضل في تصفية إرهابي إسلامي خطير.

جاء ذلك تعليقاً على الغارة الأمريكية في العراق أمس، والتي أطاحت بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني، اللواء قاسم سليماني.

وأضاف سالفيني: “يجب على النساء والرجال الأحرار، إزاء صمت الخوف من جانب إيطاليا والاتحاد الأوروبي، أن يشكروا ترامب والديموقراطية الأمريكية، لقضائها على أحد أخطر وأعتى الرجال في العالم، إرهابي إسلامي، عدو للغرب، لإسرائيل وللحقوق والحريات”.

من جانبه، كتب نائب سكرتير الحزب الديمقراطي، أندريا أورلاندو، على (تويتر)، إن “الغارة التي أرادها الرئيس ترامب، تزيد من خطر حدوث صراع واسع النطاق بشكل كبير”.

وخلص أورلاندو الى القول إن “على إيطاليا أن تدعو الى مبادرة مع الاتحاد الأوروبي لتجنب تصعيد مأساوي”.