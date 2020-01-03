الجيش الاسرائيلي: تم مهاجمة 900 هدف في غزة خلال 2019

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال الجيش الاسرائيلي إنه قام خلال عام 2019 باستهداف نحو 900 هدف في قطاع غزة.

واضاف الجيش في بيان، الجمعة، أنه “اعتُرض 1295 صاروخًا أطلق باتجاه إسرائيل، من بينها 729 أطلق إلى مناطق مفتوحة”، كما “تم اعتُراض نحو 85% من الصواريخ الّتي أطلقت إلى مناطق مبنية”.

واعلن الجيش انه “تم إنجاز 22كم من العائق التحت أرضي (في المجموع 47.5 كم)”، وأنه “من جهة ثانية، طرأ انخفاض خلال عام 2019 في عدد الهجمات التي نُفذت في الضفة الغربية”، حيث “أرتكبت 1469 عملية رمي حجارة مقارنة بـ1881 عام 2018، وإلقاء 290 زجاجة حارقة مقارنة مع 990 في 2018″، كما “أرتكبت 19 عملية إطلاق نار مقابل 33 عام 2018 و12 عملية طعن مقارنة بـ17 في العام 2018”.

واشار الجيش الى انه “اعتقل 2328 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال عام 2019″، كما اشار الى انه “تم استهداف 54 هدفًا في الجبهة السورية”.

من جهة ثانية، لفت الجيش الى انه نفذ “أكثر من 1800 طلعة جوية عملياتية في أسراب الطائرات المقاتلة، وأكثر من 600 طلعة جوية عملياتية في أسراب الطائرات المروحية”.

واضاف انه “تم تنفيذ أكثر من 900 طلعة جوية عملياتية في أسراب طائرات النقل، اضافة الى نحو 40 ألف ساعة طيران في جهاز الطائرات بدون طيار”.