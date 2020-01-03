حركة خمس نجوم: قلق لتصويت البرلمان التركي بشأن ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت حركة خمس نجوم الإيطالية، إن “قرار البرلمان التركي بتشجيع تدخل عسكري في ليبيا، لا يمكنه إلا أن يكون باعث قلق بالنسبة لنا”، كونه “يزيد من حدة التوتر في لحظة درامية أصلاً”.

وأكد برلمانيو الحركة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في مذكرة الجمعة، أن “تحقيق الاستقرار في هذا البلد، يصبح أكثر صعوبة مع إرسال قوات مسلحة أجنبية إليه”، فلقد “أيدنا دائمًا أنه لحل الصراع الليبي هناك حاجة للحوار والدبلوماسية، لا لمزيد من المغامرات الحربية”.

كما أعرب نواب خمس نجوم أيضًا عن قلقهم بشأن “التحركات المعلنة لمقاتلين جهاديين الذين ينتقلون من المسرح السوري إلى المسرح الليبي بموافقة مبدئية من أنقرة”.

وأكد نواب الائتلاف الحاكم الى جانب الحزب الديمقراطي، “لقد طالبنا مرارًا وتكرارًا بإيجاد حل سياسي لأزمة كان لها أساسا تداعيات خطيرة على الشعب الليبي، ونعلم أن رئيس الوزراء (جوزيبي) كونتي، وكذلك وزير الخارجية (لويجي) دي مايو، يتابعان التطورات عن كثب”.

واختتم نواب الحركة الى القول إن “هدفنا كان دائمًا تجنب طفرات إلى الأمام بالعلاقة مع عملية سلام بدأت من خلال الأمم المتحدة، والضرورية لتوازن منطقة المتوسط ​​بأسرها”.