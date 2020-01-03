برلماني إيطالي يصف الغارة الأمريكية في العراق بـ”الجبانة والغبية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي إن الغارة التي شنتها الولايات المتحدة في بغداد “جبانة” لأن هذه هي صفة الطائرات بدون طيار.

وكتب القيادي في حركة خمس نجوم، أليساندرو دي باتيستا على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، الجمعة، “إنها غارة خطيرة أيضا لأن الشرق الأوسط بمثابة برميل بارود”، وهي “غارة غبية لأنها ستعيد جمع الرأي العام الإيراني لدعم حكومة طهران”.

وتابع دي باتيستا “مرت 17 سنة منذ بداية حرب الخليج الثانية. الطائرات بدون طيار يتم التحكم فيها عن بعد، حيث يأتي الموت عن طريقها من الأعلى، بشكل غير مرئي وصامت”، مبينا أن “المصالح السياسية تظل أولوية مقابل القانون الدولي والبحث عن السلام”.

ودعا القيادي في خمس نجوم “الحكومة الإيطالية لأن تعمل من أجل الحوار مع إيران، التي تسود فيها قوانين مختلفة عن قوانيننا”، فـ”نحن نعيش بشكل مختلف، لكن إيران لم تمثل أبدًا تهديدًا لبلادنا”، واختتم بالقول “بل على العكس، قبل فرض العقوبات على أوروبا من قبل واشنطن، كانت إيران دولة أساسية بالنسبة لاقتصادنا ولأعمالنا التجارية”.