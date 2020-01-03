مسؤول إيطالي: وقف دوامة الصراع والعنف أولوية مطلقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا مسؤول إيطالي، الى “وقف دوامة النزاعات والعنف التي تجتاح منطقتي المتوسط والشرق الأوسط”، تعليقاً على الغارة الأمريكية في العراق أمس، والتي أطاحت بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني، اللواء قاسم سليماني.

وأوضح عضو مجلس إدارة الحزب الديمقراطي ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بييرو فاسينو، أن “هذه هي الأولوية المطلقة حاليا، التي يجب على الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي وكل حكومة أن تكرس لها كل الطاقات، سعيا لوقف هذا السباق المؤلم، المعاناة والمآسي”.

وأكد فاسينو أن “الأحداث المأساوية في الأسابيع القليلة الماضية في العراق، حتى الغارة الجوية الأمريكية الليلة الماضية، تهدد في الواقع بخطر فتح جبهة جديدة للصراع والعنف في منطقة تمتد من الخليج العربي إلى مضيق جبل طارق”، والتي “تأثرت بالفعل بشدة من الحروب الدائرة في اليمن، سورية وليبيا، وعدم الاستقرار الذي يسود العديد من البلدان الأخرى”.

وخلص القيادي في الحزب الديمقراطي إلى القول إن “إيطاليا ستتخذ جميع المبادرات اللازمة مع الاتحاد الأوروبي لتجنب مزيد النزاعات الدرامية الأخرى”.