معهد إيطالي ينظم ندوة عن ليبيا “بين التدخل التركي ودور إيطاليا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – ينظم معهد دراسات السياسة الدولية (ISPI) ندوة حول موضوع “التصعيد في ليبيا: بين التدخل التركي ودور إيطاليا”، التي ستعقد بميلانو (شمال) في 13 من كانون الثاني/يناير الجاري.

وقال بيان للمعهد المذكور، الثلاثاء، إنه “بينما يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج، فعلى أبواب إيطاليا أيضا، يُعلن عن تغيير في وتيرة أزمة حساسة بشكل خاص بالنسبة لبلادنا، ألا وهي الأزمة الليبية”.

وتابع البيان “يمثل قرار تركيا التدخل عسكريًا إلى جانب حكومة طرابلس ضد (المشير خليفة) حفتر، نقطة تحول في الصراع، مع تأثير معين على التوازن الميداني وتطورات الوساطة الدولية الهشة أصلا”.

وخلص معهد (ISPI) الى القول إن ستبحث في تساؤلات: “ما الذي سيتغير الآن؟ كيف سيكون رد فعل الجهات الفاعلة المحلية والدولية المشاركة في الحرب؟ وما الذي يمكن أن تفعله إيطاليا وأوروبا لتشجيع حل سلمي للأزمة؟”.