جينتيلوني: لتتصدر أوروبا الموقف الليبي وإلا سنكون عاجزين حيال أزمتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، إن “طموح المفوضية الأوروبية الجديدة بلعب دور دولي، أمر حاسم لتجنب الوقوف أمام حقائق واقعة”، وذلك “كما يحدث في إيران وليبيا”.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الثلاثاء، أضاف جينتيلوني “إن نية المفوضية الجديدة لعب دور جيوسياسي، كما أسمته أورسولا فون دير لين، يجد تأكيدًا مؤلما لضرورته في أوائل عام 2020″، مؤكدا “يجب علينا تجنب أن يكون الواقع الجيوسياسي أسرع من طموحنا، وبالتالي علينا تسريع هذا الهدف المعقد”.

وأشار المسؤول الأوروبي الى أن “المشكلة واضحة في منطقتي المتوسط ​​والشرق الأوسط: إن الحد من الوجود الأمريكي وقيادته المتعددة الأطراف يخلق فراغًا”، وإذا “لم نتسارع، فإنه يخاطر بملئه من قبل جهات فاعلة تحمل طموحات إمبراطورية ​​وتتنازع فيما بينها”.

ولفت جينتيلوني الى أنه “لا توجد صيغة سحرية لتعزيز الدور العالمي للاتحاد الأوروبي، ونحتاج بشكل عام إلى مزيج بين الدبلوماسية الأوروبية، واستخدام قوتنا التجارية الهائلة، وتعزيز الدور الدولي للعملة الموحدة وسياسة الدفاع المشتركة”.

وأوضح السياسي الإيطالي أن “هذه الأبعاد الأربعة لابد من تعزيزها بشكل تدريجي، للسماح للاتحاد الأوروبي بإمتلاك ثقل في اللعبة الكبيرة الجديدة التي انفتحت على مستوى عالمي”، ومع ذلك “إذا لم نحرز أي تقدم، فسيكون مقدراً لنا أن نستمر بالاستجابة باستسلام مندهش، حيال الأحداث التي تقع في مناطق قريبة منا”.